الأهلي يكشف طبيعة إصابة أليو ديانج في مباراة بلاتينيوم بعد استبداله

Advertisements

كشف النادي الأهلي عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم المالي الشاب أليو ديانج متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على هامش مشاركته في مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي التي تم إقامتها اليوم السبت على أرض الأخير.

وشهد الشوط الثاني من المباراة خروج أليو ديانج من أرض الملعب بسبب الإصابة، مما أجبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على إشراك المدافع محمود متولي بدلاً منه.

Advertisements

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للمارد الأحمر، أن أليو ديانج لم يتمكن من إكمال مباراة بلاتينيوم ستارز بسبب شعوره ببعض الألم على مستوى عضلة السمانة.

وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر رأى أنه من الأفضل إخراج ديانج من أرض الملعب خوفاً من تُفاقم إصابته، على أن يخضع الأخير إلى الفحوصات الطبية اللازمة عقب العودة مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، حتى يتم تحديد مدى حجم إصابته وموعد عودته من جديد إلى التدريبات الجماعية.

وشدد خالد محمود في حديثه على أن جميع لاعبي الأهلي عانوا خلال مباراة اليوم من إجهاد شديد، نظراً لأن ملعب المباراة يرتفع عن مستوى سطح البحر إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وأيضاً الرطوبة العالية.

يُذكر أن بعثة الأهلي سوف يكون أمامها رحلة شاقة للغاية انطلاقاً من مساء اليوم من أجل العودة إلى العاصمة المصرية القاهرة، على أمل ألا تُسبب هذه الرحلة المزيد من الإرهاق لأي لاعب في صفوف فريق الشياطين الحمر، حتى لا يتعرض أي لاعب آخر إلى الإصابة خلال المرحلة القادمة من عمر الموسم.

وينتظر الفريق الأهلاوي مباراة أخرى بعد أيام قليلة فقط من الآن، وذلك تحديداً في مساء يوم الأربعاء المقبل أمام ضيفه فريق طنطا في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن الأهلي يبحث عن انتصاره الحادي عشر على التوالي في مسابقة الدوري العام، حتى يواصل رحلة تأمين اللقب من جديد دون أي صعوبات.

إقرأ أيضاً: رجب عمران يحظى بإعجاب الوسط الرياضي بعد تألقه مع وادي دجلة