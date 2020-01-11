الحكم “ندالا” يُثير الجدل بعد إلغاء هدفاً للأهلي في مرمى بلاتينيوم

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أشعل الحكم الكونغولي نجامبو ندالا غضب جماهير القلعة الحمراء في كل مكان، بعدما أدار اليوم السبت مباراة الأهلي مع مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي متأخراً في النتيجة بهدف وحيد مقابل لا شيء، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة عبر المهاجم مروان محسن، ثم سجل الهدف الثاني عبر اللاعب ذاته، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل الذي لم يكن له أي تواجد على الإطلاق.

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وجاء ذلك القرار الغريب من الحكم بناءً على الراية الخاطئة التي أشار له بها مساعده الأول، مما حرم المارد الأحمر من تحقيق انتصار في غاية الأهمية كان من الممكن أن يجعله ينفرد بصدارة جدول ترتيب هذه المجموعة النارية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى الفريق الأهلاوي بحصد نقطة وحيدة فقط لا غير في نهاية المطاف، وبالتالي رفع رصيده إلى 7 نقاط في انتظار مباراة القمة التي سوف تجمع مساء اليوم بين فريق الهلال السوداني وبين ضيفه فريق النجم الساحلي التونسي على ملعب أم درمان.

يُذكر أن فريق الشياطين الحمر سوف يلتقي في الجولة القادمة من مرحلة المجموعات مع ضيفه فريق النجم الساحلي على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات من خلال الحلول ضيفاً على فريق الهلال.

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