كهربا يتألق في أول ظهور له مع الأهلي في إفريقيا أمام بلاتينيوم ستارز

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شهد اليوم السبت تألق النجم محمود عبد المنعم كهربا في أول ظهور له مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعدما شارك كبديل في مباراة اليوم أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي.

وأشرك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي محمود عبد المنعم كهربا كلاعب بديل في بداية الشوط الثاني بدلاً من محمد مجدي قفشة، مما ساهم في حدوث حالة من النشاط الواضح في الجبهة اليسرى من الناحية الهجومية.

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وقدم كهربا مستوى مميزاً للغاية بعدما ساهم في نجاح الفريق الأهلاوي في تسجيل هدف التعادل عبر المهاجم مروان محسن، علماً بأن كهربا سنحت له فرصة أخرى خطيرة قبل ذلك الهدف في الدقيقة 48 أمام مرمى فريق بلاتينيوم ستارز، إلا أنه أهدر الكرة وأضاع على فريقه فرصة التسجيل.

يُذكر أن محمود عبد المنعم كهربا كان قد شارك لأول مرة مع الأهلي في الأسبوع الماضي على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز، ذلك حينما شارك كبديل أيضاً في مباراة الأهلي مع ضيفه فريق اف سي مصر.

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