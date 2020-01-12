مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في فبراير 2020 محلياً وقارياً

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كلاً من القطبين مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2020، وذلك سواء على المستوى المحلي أو خاصة على المستوى القاري.

ويخوض كلاً من الأهلي والزمالك مباريات صعبة للغاية على كافة المستويات خلال شهر فبراير القادم، ويكفي الإشارة فقط إلى أن كلاهما سوف يصطدم بالآخر في مناسبتين في ظرف زمني قصير، بسبب مباراة الدوري العام المؤجلة إضافة إلى مباراة كأس السوبر المصري.

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ومن المؤكد أن الصعوبة لا تقتصر على ذلك فحسب، حيث يجد فريق الأهلي نفسه على موعد مع ضرورة حسم البطاقة المؤهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو نفس الحال أيضاً بالنسبة إلى فريق الزمالك.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته القارية الماضية أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، فيما تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين مقابل لا شيء.

وبناءً على هذه النتائج، رفع فريق الأهلي رصيده إلى 7 نقاط مُتراجعاً إلى المركز الثاني في مجموعته خلف فريق النجم الساحلي التونسي المتصدر، أما فريق الزمالك فقد رفع رصيده إلى 7 نقاط أيضاً مُعززاً موقعه في المركز الثاني في ترتيب مجموعته خلف فريق مازيمبي الكونغولي المتصدر والذي ضمن تأهله رسمياً إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

على الصعيد المحلي، يبدو الوضع مُغايراً تماماً لما هو عليه الحال في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث يُحلق فريق الشياطين الحمر وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 11 مباراة على التوالي منذ انطلاقة الموسم وحتى الآن.

ويبدو حال غريمه التقليدي فريق الزمالك بائساً للغاية بالرغم من تواجده في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب مسابقة الدوري العام، إلا أن كثرة تعثره في الأسابيع الماضية على المستوى المحلى جعلت الفارق بينه وبين الأهلي يتسع إلى 9 نقاط كاملة مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق الأهلاوي أمام فريق المصري البورسعيدي، إضافة إلى مباراة القمة المؤجلة التي ستجمع بين القطبين.

وإليكم الآن مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير 2020 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الهلال السوداني / الأهلي، 1 فبراير 2020، ملعب أم درمان، دوري أبطال إفريقيا، الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، الساعة التاسعة مساءً.

بيراميدز / الأهلي، 6 فبراير 2020، ملعب الدفاع الجوي في منطقة التجمع الخامس، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / طلائع الجيش، 10 فبراير 2020، ملعب القاهرة الدولي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / المصري البورسعيدي، 14 فبراير 2020، ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الأهلي / الزمالك، 20 فبراير 2020، ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية، كأس السوبر المصري، الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي / الزمالك، 24 فبراير 2020، ملعب القاهرة الدولي، الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

من المحتمل أن يخوض فريق الأهلي مباراة أخرى في نهاية شهر فبراير 2020، وذلك في حالة وصوله إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 2020 على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

بريميرو دي أغوستو الأنجولي / الزمالك، 1 فبراير 2020، دوري أبطال إفريقيا، الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، الساعة الثالثة عصراً.

الزمالك / حرس الحدود، 5 فبراير 2020، ملعب القاهرة الدولي، الدوري المصري الممتاز، الجولة السادسة عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الإسماعيلي / الزمالك، 9 فبراير 2020، ملعب الإسماعيلية، الدوري المصري الممتاز، الجولة السابعة عشر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الترجي الرياضي التونسي / الزمالك، 14 فبراير 2020، العاصمة القطرية الدوحة، كأس السوبر الإفريقي، سوف يتم تحديد موعد انطلاقة المباراة في وقت لاحق.

الأهلي / الزمالك، 20 فبراير 2020، ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي الإماراتية، كأس السوبر المصري، الساعة التاسعة مساءً.

الأهلي / الزمالك، 24 فبراير 2020، ملعب القاهرة الدولي، الدوري المصري الممتاز، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، الساعة السابعة والنصف مساءً.

من المحتمل أن يخوض فريق الزمالك مباراة أخرى في نهاية شهر فبراير 2020، وذلك في حالة نجاحه في الوصول إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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