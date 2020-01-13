رسمياً .. إيقاف حسام غالي بعد سلوكه تجاه حكم مباراة الجونة وأسوان

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراً رسمياً يتمثل في إيقاف النجم السابق حسام غالي والمدير الرياضي الحالي لنادي الجونة، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم مباراة الجونة وأسوان في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام حسام غالي بالاعتراض بشكل غير أخلاقي على الحكم أحمد الغندور بسبب القرارات التحكيمية التي اتخذها الأخير في مباراة الجونة وأسوان، مما دفع أحمد الغندور لإشهار البطاقة الحمراء في وجه حسام غالي في نهاية المطاف.

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وقررت لجنة الانضباط بناءً على هذا السلوك غير الأخلاقي إيقاف حسام غالي لمدة مباراتين في مسابقة الدوري العام، وهو ما يعني بالتالي أنه لن يكون حاضراً على مقاعد بدلاء فريق الجونة في المباراة القادمة أمام فريق الزمالك أو حتى في المباراة التي تليها.

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