الزمالك يؤكد رسمياً استحالة خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر

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أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً اليوم الإثنين من أجل التأكيد من جديد على رفضه القاطع خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب العداء الحالي بين البلدين.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سبق وأن أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن مباراة كأس السوبر الإفريقي سوف تُقام في العاصمة القطرية الدوحة، أما في حالة انسحاب أي نادي سوف يتم توقيع أقصى العقوبات على ذلك النادي بحسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين.

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وإليكم الآن نص البيان الرسمي الصادر من مجلس إدارة نادي الزمالك بخصوص مباراة كأس السوبر الإفريقي:

قرارنا رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي على أرض الخيانة مستمر وملف المباراة على مكتب رئيس الجمهورية.

يؤكد نادي الزمالك أن ما نُشر على موقع “الدستور” بأن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الإفريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر، هو خبر كاذب شكلاً وموضوعاً، ومن قام بنشره شخص كاذب ومغرض، وذلك لأن قرار مجلس إدارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض الخيانة التي تُحرض على قتل أبنائنا من أبطال الشرطة والقوات المسلحة.

كما يُشدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه على القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر، ومرفقة به تهديدات صريحة من مسؤولين قطريين بالنية إلى قتل لاعبينا إذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى إساءتهم في أفلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية.

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