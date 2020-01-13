الهلال السوداني يُعلن رسمياً التعاقد مع الفاتح النقر لخلافة حمادة صدقي “الهارب”

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أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب البديل، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هروب الكابتن حمادة صدقي من منصبه تجاه نادي سموحة في الأيام الماضية.

وكان الكابتن حمادة صدقي قد تولي تدريب فريق الهلال السوداني في الأسابيع الماضية، حيث أشرف عليه في مباراتين في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

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وتميزت بدايته بالمثالية بعد الفوز على حساب فريق النجم الساحلي في ملعب رادس بهدف وحيد مقابل لا شيء، قبل أن تنقلب الطاولة عليه في اللقاء الثاني على أرض السودان بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لتُصبح مهمة الهلال معقدة من أجل تخطى دور المجموعات نوعاً ما قبل جولتين فقط من نهاية مرحلة المجموعات.

ورحل الكابتن حماد صدقي مباشرة بعد هذه الخسارة دون إخطار مجلس إدارة نادي الهلال، ولم يكتفِ بذلك وحسب بل تعاقد أيضاً مع نادي سموحة بعد إقالة الكابتن حسام حسن من منصب المدير الفني للفريق السكندري.

وبناءً على كل ذلك، أصدر نادي الهلال بياناً وصف فيه الكابتن حمادة صدقي بالهارب من مسؤولياته، كما تعهد أيضاً بمحاسبة مسؤول النادي السوداني الذي أعطى الكابتن حمادة صدقي جواز السفر الخاص به دون إخطار مجلس الإدارة بهذه الخطوة.

وأتم نادي الهلال اليوم الإثنين تعاقده بصفة رسمية مع الكابتن فاتح النقر، ليتولى الأخير منصب المدير الفني للفريق الأزرق في المرحلة القادمة، على أن يتولى الكابتن خالد الزومه منصب مدير الكرة بالنادي.

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