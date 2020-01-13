فايلر يُطالب بسرعة تجهيز رمضان صبحي قبل مواجهة النجم الساحلي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد طالب الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود بضرورة سرعة تجهيز النجم رمضان صبحي، قبل المباراة المنتظرة أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر يأمل في أن يكون رمضان صبحي جاهزاً بنسبة 100%، من أجل خوض مباراة الأهلي والنجم الساحلي في نهاية شهر يناير الجاري في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب سوف يخضع إلى فحص طبي جديد في الأيام القليلة القادمة تحت إشراف الدكتور خالد محمود، من أجل معرفة مدى تطور حالته الصحية بعد البرنامج العلاجي الذي طبقه في الآونة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن ذلك الفحص الجديد سوف يحسم مصير رمضان صبحي من اللقاء المنتظر أمام فريق النجم الساحلي، حيث من المقرر إقامة هذه المباراة في يوم 24 يناير على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

يُذكر أن رمضان كان قد تعرض إلى إصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية قبل نهاية العام الماضي 2019، مما أكد بالتالي ضرورة غيابه لمدة 6 أسابيع كاملة قبل العودة من جديد إلى الملاعب مرة أخرى.

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