رسمياً .. برشلونة يُعلن رحيل مدربه فالفيردي والتعاقد مع كيكي سيتين

Advertisements

أعلن نادي برشلونة رسمياً في الساعات القليلة الماضية عن فسخ عقد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بالتراضي، ثم أعلن بعدها بقليل تعاقده بشكل رسمي أيضاً عن التعاقد مع المدرب الإسباني كيكي سيتين من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

وكان خبر رحيل إرنستو فالفيردي عن البيت الكتالوني متوقعاً من طرف الجميع داخل إقليم كتالونيا، وخاصة بعد التفريط في لقب كأس السوبر الإسباني في الأيام الماضية عقب إقصاء البارسا من الدور نصف النهائي على يد فريق أتلتيكو مدريد.

Advertisements

وبناءً على ذلك، فقد فريق برشلونة أولى الألقاب مع بداية العام الجديد 2020، ولعل ما زاد أكثر من حزن الجماهير الكتالونية أن الغريم التقليدي فريق ريال مدريد هو من تُوج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

وجعلت كل هذه الأحداث الجماهير تُطالب برحيل فالفيردي مهما كان الثمن، قبل أن يفقد الفريق الكتالوني كافة الألقاب الأخرى التي يُنافس عليها في الموسم الجاري.

يُذكر أن المدرب كيكي سيتين كان قد أشرف على تدريب فريق ريال بيتيس الإسباني في الموسم الماضي، وقدم مع الفريق الأندلسي مستويات أكثر من رائعة للغاية، إلا أنه رحل عقب نهاية الموسم مباشرة لعدم التوصل إلى اتفاق حينها مع إدارة النادي لتجديد عقده.

ولم يكن كيكي سيتين هو المرشح الأول لتولي منصب المدير الفني لفريق برشلونة في الوقت الحالي، حيث كانت المفاوضات في بداية الأمر مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أحد أساطير النادي الكتالوني سابقاً.

وتعثرت هذه المفاوضات في الأيام القليلة الماضية مع تشافي هيرنانديز، بسبب إصرار الأخير على إكمال الموسم الحالي مع ناديه السد القطري، وهو ما جعل إدارة برشلونة تتجه إلى التعاقد مع مدرب آخر قبل فوات الأوان مع تبقي أشهر قليلة فقط على نهاية الموسم.

ولم يتمكن البارسا من التتويج بأي لقب على الإطلاق في الموسم الماضي باستثناء لقب الدوري الإسباني، حيث فقد لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس الملك.

إقرأ أيضاً: فايلر يُطالب بسرعة تجهيز رمضان صبحي قبل مواجهة النجم الساحلي