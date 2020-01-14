سيسكا صوفيا يُغلق الباب في وجه الأهلي ويؤكد بقاء المهاجم الجامبي علي سوي

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أغلق نادي سيسكا صوفيا البلغاري بشكل رسمي كل الأبواب أمام النادي الأهلي، وذلك بخصوص إمكانية التفريط في المهاجم الجامبي علي سوي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ونشر سيسكا صوفيا بياناً عبر موقعه الرسمي نفى فيه كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص اقتراب بيع المهاجم علي سوي إلى أحد الأندية المصرية في الميركاتو الشتوي الجاري.

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وأشار أيضاً إلى أن إدارة النادي ليس لديها أي نية على الإطلاق من أجل التخلي عن اللاعب الجامبي خلال شهر يناير الجاري، بالرغم من تلقيه 3 عروض مغرية للغاية في الأسابيع الماضية، إلا أن الفريق لا يزال في حاجة ماسة إلى خدماته في المرحلة القادمة.

يُذكر أن جميع الأنباء قد أوضحت في الأيام الماضية أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تقدم بعرض رسمي إلى النادي البلغاري وصل قيمته إلى مبلغ 3 مليون و500 ألف يورو من أجل حسم الصفقة.

ورفض نادي سيسكا صوفيا ذلك العرض بشكل قاطع، مما جعل إدارة القلعة الحمراء ترفع قيمة عرضها إلى 4 مليون يورو، إلا أن النادي البلغاري كشف عن مطالبه النهائية التي أعرب فيها عن رغبته في الحصول على 5 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات علي سوي سواء للنادي الأهلي أو لأي نادي آخر في العالم.

ولا يزال بحث النادي الأهلي جارياً من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز المهاجم الصريح، وذلك بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، بسبب المعاناة التي يمر بها المارد الأحمر على مستوى خط الهجوم.

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