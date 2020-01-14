موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري الممتاز الأربعاء 15/1/2020

Advertisements

موعد مباراة الأهلي وطنطا، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق طنطا في مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم وليد سليمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وطنطا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطنطا.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وطنطا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وطنطا قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطنطا

موعد مباراة الأهلي وطنطا، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق طنطا في مساء يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي وطنطا تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وطنطا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وطنطا، ستكون مباراة الأهلي وطنطا منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وطنطا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وطنطا

موعد مباراة الأهلي وطنطا، وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا.

مصر المقاصة 2/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/3 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

بلاتينيوم ستارز 1/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق طنطا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

طنطا 1/0 الإنتاج الحربي.

مصر المقاصة 1/1 طنطا.

طنطا 2/2 أسوان.

اف سي مصر 1/2 طنطا.

طنطا 3/2 الزمالك.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي وطنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 30 نقطة من 10 مباريات.

طنطا، المركز السادس عشر، يمتلك في رصيده 10 نقاط من 12 مباراة.

إقرأ أيضاً: سيسكا صوفيا يُغلق الباب في وجه الأهلي ويؤكد بقاء المهاجم الجامبي علي سوي