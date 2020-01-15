موعد مباراة الهلال والاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الخميس 16/1/2020

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موعد مباراة الهلال والاتفاق، يستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره فريق الاتفاق في مساء يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والاتفاق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والاتفاق، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والاتفاق قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

موعد مباراة الهلال والاتفاق، يستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره فريق الاتفاق في مساء يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الهلال والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الساعة 19:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والاتفاق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والاتفاق، ستكون مباراة الهلال والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والاتفاق

موعد مباراة الهلال والاتفاق، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الهلال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الحزم 1/1 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 0/7 العدالة، الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/2 الهلال، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

الهلال 1/3 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/3 الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الهلال والاتفاق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 حتى الآن:

الهلال، المركز الأول، يمتلك في رصيده 30 نقطة من 13 مباراة.

الاتفاق، المركز العاشر، يمتلك في رصيده 17 نقطة من 14 مباراة.

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