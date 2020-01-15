اتحاد الكرة يكشف التفاصيل الكاملة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن التفاصيل الكاملة لمباراة كأس السوبر المصري، والتي من المقرر أن تجمع بين الأهلي والزمالك في شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2020 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت إحدى فنادق العاصمة المصرية القاهرة اليوم انعقاد مؤتمر صحفي خاص بتنظيم مباراة كأس السوبر المصري، وذلك وسط حضور عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت والكابتن محمد فضل عضو اتحاد الكرة المؤقت، إضافة إلى عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

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وأكد عمرو الجنايني خلال تصريحات له في ذلك المؤتمر الصحفي أن مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك سوف تشهد حضور 37 ألف مشجع في مدرجات ملعب محمد زايد أي سعة الملعب كاملة.

وأشار أيضاً إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم سوف تعمل على اختيار طاقم تحكيم أوروبي من الطراز الرفيع من أجل إدارة هذه المباراة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية.

ومن جانبه، شدد الكابتن محمد فضل على أن اختيار ملعب محمد زايد من أجل استضافة مباراة كأس السوبر المصري، جاء نظراً لكونه أحد أفضل الملاعب على مستوى العالم بأكمله وليس على المستوى العربي فقط.

وأضاف أيضاً أن النسخة القادمة من مباراة كأس السوبر المصري سوف تشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في ظل توفرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الفائز باللقب سوف يحصل على 500 ألف درهم بدلاً من 300 ألف فقط، فيما سوف يحصل الفريق الخاسر على 300 ألف درهم بدلاً من 150 ألف فقط.

على صعيد متصل، أوضح عارف العواني أن الجميع داخل دولة الإمارات في غاية السعادة بسبب استضافة ذلك الحدث الرياضي الكبير المتمثل في مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مشدداً في الوقت ذاته على أن تنظيم المباراة هذه المرة سيكون أفضل بكثير من المرات السابقة التي استضافت فيها الإمارات لمباراة كأس السوبر المصري.

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