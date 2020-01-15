موعد مباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الجمعة 17/1/2020

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موعد مباراة النصر والعدالة، يستعد فريق النصر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لملاقاة نظيره فريق العدالة في مساء يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020 على ملعب الأنصار في المدينة المنورة على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والعدالة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والعدالة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والعدالة قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة النصر والعدالة

موعد مباراة النصر والعدالة، يستعد فريق النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لملاقاة نظيره فريق العدالة في مساء يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020 على ملعب الأنصار في المدينة المنورة، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة النصر والعدالة تحديداً في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والعدالة، ستكون مباراة النصر والعدالة منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والعدالة

موعد مباراة النصر والعدالة، نستعرض لكم الآن نتائج فريق النصر في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

العدالة 3/0 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

ضمك 4/2 النصر، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء 4/1 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 1/1 التعاون، مسابقة كأس السوبر السعودي، وفاز النصر بركلات الترجيح في نهاية المطاف.

النصر 1/1 الاتحاد، الدوري السعودي للمحترفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق العدالة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

العدالة 3/0 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

الرائد 0/1 العدالة، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 0/7 العدالة، الدوري السعودي للمحترفين.

العدالة 0/2 الشعلة، كأس خادم الحرمين الشريفين.

العدالة 1/1 الفيحاء، الدوري السعودي للمحترفين.

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