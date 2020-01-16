“الأهلي” يوقع عقوبة مالية مغلظة على “أزارو”

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وقع النادي الأهلي، عقوبة مالية على وليد أزارو، على خلفية تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق “دون إذن”.

جاء ذلك بعدما تغيب اللاعب في النادي الأهلي عن تدريبات الفريق دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

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وحسبما أعلن النادي عبر موقعه الرسمي، قال الجهاز الفني للفريق، إنه من المتوقع اتخاذ قرار توقيع عقوبة مالية مغلظة على اللاعب، موضحا أن تلك الغرامة بسبب اعتراض اللاعب على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا.

جدير بالذكر أن اللاعب لم يشارك في مباراة الأهلي وطنطا، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بواقع 5 أهداف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ13.

جاء ذلك على خلفية شائعات رجيل “أزارو” من النادي الأهلي على خلفية رغبة رينيه فايلر قائد الجهاز الفني، في دعم الجانب الهجومي.