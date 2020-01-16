بعد تعاقده مع “الأهلي”.. معلومات عن السنغالي أليو بادجي

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قال النادي الأهلي، إنه تعاقد مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق “رابيد فيينا” النمساوي، لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي برفقة أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إلى القاهرة مساء اليوم، من أجل توقيع الكشف الطبي عليه غدًا، على أن يبدأ في المشاركة في المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويرصد التقرير التالي، أبرز المعلومات عن اللاعب السنغالي، وبينها أنه ولد في أكتوبر 1997، ولديه من العمر 22 عامًا، كما أنه بدأ مشواره الاحترافي في 2015 مع نادي كاسا سبورت السنغالي، وفي 2017 بدأ اللعب في نادي جورجاردنز السويدي حتي يونيو 2019.

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قدم اللاعب السنغالي 19 مباراة مع ناديه السويدي في 2017 وسجل 3 أهداف، فيما لعب مع نفس النادي 2018، 30 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف.

وانتقل في عام 2019 إلى نادي رابيد فيينا النمساوي حتي يناير 2020، وفي الموسم الأول سجل 5 أهداف مع فريق “رابيد فيينا” 2018/2019 وكان ذلك خلال 15 مباراة.

كما أنه شارك في موسمه الثاني 2019/2020 في 3 مباريات من أصل 16 مباراة، وشارك في 104 مباراة خلال مشواره مع الأندية التي لعب معها ليسجل 36 هدفا صنع خلالها 10 أهداف، وشارك برفقة منتخب السنغال تحت 20 عامًا في 16 مباراة، ليحرز هدفًا وحيدًا ويشارك في صناعة آخر.