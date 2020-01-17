القيعي يُهاجم اتحاد الكرة بقوة بسبب تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي

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حرص عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على مهاجمة الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديداً لجنة المسابقات بشكل عنيف للغاية، بعدما تم تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد عدلي القيعي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن الاتحاد المصري لا يتعامل بأي شفافية أو عدل تماماً مع جدول مباريات الأهلي في الموسم الحالي بعكس ما يحدث مع أي نادي آخر في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن ضغط المباريات الهائل على المارد الأحمر أمر لا يُصدق على الإطلاق، نظراً إلى عدم وجود فارق زمني كبير بين المباريات المحلية وبين المباريات القارية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، مما قد يعود بنتيجة سلبية على لاعبي الفريق الأهلاوي في نهاية المطاف.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي عن تقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي لتُقام في يوم 22 يناير المقبل بدلاً من يوم 27 يناير، وذلك بسبب قرار الجهات الأمنية بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي إلى يوم 26 يناير بدلاً من يوم 24 يناير.

يُذكر أن فريق الشياطين الحمر سوف يلتقي أيضاً مع المقاولون العرب في يوم الأحد القادم الموافق 19 يناير في مسابقة الدوري العام، علماً بأنه خاض يوم الأربعاء الماضي مباراة محلية أخرى فاز فيها على حساب فريق طنطا بخماسية نظيفة.

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