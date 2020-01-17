الأهلي يقترب من الإطاحة بوليد أزارو بسبب أزمته مع فايلر بعد التعاقد مع بادجي

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على مشارف فسخ عقد النجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب سوء سلوكه تجاه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.

وأكد المصدر أن وليد أزارو كانت له ردة فعل غاضبة بشدة تجاه رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي وطنطا يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث قام المدرب السويسري باستبعاد أزارو من قائمة المباراة، مما دفع المهاجم المغربي إلى حمل إحدى مقاعد غرفة خلع الملابس ثم رماه تجاه الحائط.

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وهو التصرف الذي أسفر عن تعرض اللاعب إلى كسر على مستوى أحد أصابع اليد مثلما أكد الكابتن أحمد شوبير الإعلامي المعروف، ثم غاب بعدها عن المران المستبعدين يوم الخميس الماضي دون الحصول على أي إذن من الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات دفعت الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى توقيع عقوبة قاسية على وليد أزارو والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي يوم أمس.

وشدد المصدر على أن القرار النهائي الآن بخصوص مستقبل المهاجم المغربي بات في يد الكابتن محمود الخطيب وحده فقط لا غير، علماً بأن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي أكد في الساعات الماضية عدم وصول أي عروض على الإطلاق إلى أزارو حتى الآن في الميركاتو الشتوي الجاري.

ومن المؤكد أن اللاعب المغربي بات يشعر بضغوطات هائلة ولا مثيل لها على الإطلاق، وخاصة بعدما أعلن الأهلي تعاقده بصفة رسمية يوم أمس الخميس مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادماً من صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي، مما يجعل أزارو مُهدداً بالرحيل عن جدران القلعة الحمراء بنسبة كبيرة للغاية.

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