موعد مباراة الأهلي والوحدة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين السبت 18/1/2020

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موعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق الوحدة في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على ملعب الملك عبد العزيز في مدينة مكة على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى عشاق نادي أهلي جدة وأيضاً عشاق النجم السوري عمر السومة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والوحدة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والوحدة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والوحدة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

موعد مباراة الأهلي والوحدة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره فريق الوحدة في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على ملعب الملك عبد العزيز في مدينة مكة على أرض المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والوحدة تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والوحدة، ستكون مباراة الأهلي والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والوحدة

موعد مباراة الأهلي والوحدة، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 1/5 ضمك، الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب 0/1 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء 1/0 الأهلي، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 1/3 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/3 أبها، الدوري السعودي للمحترفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الوحدة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الوحدة 0/2 العدالة، الدوري السعودي للمحترفين.

التعاون 1/2 الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين.

الوحدة 0/1 الفيصلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الوحدة 0/0 الرائد، وفاز الوحدة بركلات الترجيح في نهاية المطاف، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 1/3 الوحدة، الدوري السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي والوحدة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة:

الأهلي، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

الوحدة، المركز السادس، يمتلك في رصيده 24 نقطة.

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