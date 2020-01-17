موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني السبت 18/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً عشاق نادي إشبيلية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وإشبيلية قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وإشبيلية

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية، نستعرض لكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/0 أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

خيتافي 3/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فالنسيا 3/1 ريال مدريد، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد 0/0 أتلتيكو مدريد، وفاز الريال بركلات الترجيح في نهاية المطاف، نهائي كأس السوبر الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق إشبيلية في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

إشبيلية 2/1 فياريال، الدوري الإسباني.

بيرجا 1/0 إشبيلية، الدور الأول من كأس ملك إسبانيا.

ريال مايوركا 2/0 إشبيلية، الدوري الإسباني.

إشبيلية 1/1 أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

إِسكوبيدو 5/0 إشبيلية، دور ال64 من كأس ملك إسبانيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ريال مدريد وإشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن بعد 19 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 40 نقطة مناصفة مع فريق برشلونة.

إشبيلية، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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