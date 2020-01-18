شوبير يعلن ترشحه لمنصب الرئيس بانتخابات اتحاد الكرة

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه يستعد لخوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس، مؤكدا أنه كان قطع عهدا على نفسه، بعدم النزول في الانتخابات أمام رئيس اتحاد الكرة الأسبق هاني أو ريدة، ولكن في الوقت الحالي سيخالف هذا العهد، وسيخوض الانتخابات، قائلا: “لن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسا له, فلم أكن راضيا عن تجربني كنائب للرئيس”، بحسب وصفه.

وتابع شوبير في تصريحات تليفزيونية له: “لو أبو ريدة قطر فأنا طيارة”، مؤكدا أن موقفه ثابت ولن يتغير حتى مع عودة العلاقات مجددا مع هاني أبو ريدة، موضحا أن رئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة لم يحترم اسمه، كما أنه لم يمنحه التقدير الكافي له، ولم يرشحه للعمل بأي لجنة من الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي، برغم أنه يمتلك الأحقية وأيضا الخبرة.

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وقال شوبير إن هناك 4 أعضاء بمجلس الإدارة السابقة كانوا يعملون ضده في الانتخابات، وكان هذا سببا لتأخر إعلانه نائب للرئيس لمدة وصلت لـ38 يوما عقب الانتخابات، مؤكدا أن هناك خلافا كبيرا بينه وبين أبو ريدة.