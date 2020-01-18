تدريبات منفردة لآليو بادجي قبل لقاء النجم الساحلي

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أعلن السويسري رينيه فايلر، والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خوض السنغالي آليو بادجي، والمهاجم الجديد للفريق، لبرنامج بدني منفرد يستمر لمدة 7 أيام، وخضع اللاعب لاختبار بدني في صالة الجيم عقب وصوله أمس الجمعة.

وعقب الاختبار البدني للاعب، تبين أنه بحاجة لبرنامج بدني لمدة 7 أيام، حتى يستطيع المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية، ومن المقرر أن يغيب يادجي، عن مبارة الأهلي والمقاولون وإنبي، المقرر لها غدا الأحد، ويوم الأربعاء المقبل، ويستمر في برنامجه التأهيلي، حتى يوم 24 يناير الجاري.

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ومن المقرر أن يشارك اللاعب في 26 يناير الجاري، عقب انتهاء برنامج التدريب المنفرد الخاص به بيومان، لقاء النجم الساحلي أمام النادي الأهلي.