“وصل طولهم 190 سم”.. 6 عمالقة في الدوري

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لفت المهاجم السنغالي أليو بادجي في صفقة الأهلي الجديدة، النظر بطول قامته وجسمانه القوي، خلال تقديمه لوسائل الإعلام، أمس، بعدما وقع تعاقدا مع النادي الأهلي، مع بادجي من نادي رابيد فيينا النمساوي، مقابل 2 مليون يورو، ليحتل ثاني صفقات “النادي الأحمر”، بعد محمود عبد المنعم “كهربا” في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما ذكر موقع “ترانسفير ماركت” بلغ طول المهاجم السنغالي 189 سم، لكنه ليس اللاعب الأطول في مصر حيث بلغت قامة الليبي أنيس سلتو مهاجم الاتحاد وصفقته الجديد مقدمة قائمة الأطول في الدوري 197 سم، وجاء بعده اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك، حيث بلغ طول قامته 193 سم.

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بينما شغل اللاعبين التونسي فخر الدين بن يوسف، صاحب صفقة الزمالك الثالثة، وعمر العيوني مهاجم براميدز، المركزين الثالث والرابع، وتبعهم الفلسطيني محمود وادي، مهاجم المصري، وعمر السعيد المصري الوحيد في القائمة ويبلغ طولهما 190 سم.