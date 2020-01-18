رسمياً .. اتحاد الكرة يُقرر تأجيل مباراتي الأهلي وإنبي والزمالك مع المصري

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت بشكل رسمي اليوم السبت عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، إضافة إلى مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز لأجل غير مسمى.

وأكد الاتحاد المصري عبر مختلف حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أن ذلك القرار جاء بسبب التعديلات التي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مواعيد مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات سواء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو حتى في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

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وأشار اتحاد الكرة أيضاً إلى أن تحديد موعد كلاً من المباراتين سوف يُعلن عنه بصفة رسمية مع بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري العام، وخاصة بعدما يتم الكشف عن مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في المسابقات القارية.

يُذكر أن مباراة الأهلي وإنبي قد تم تقديم موعدها في الأيام الماضية لتُقام في يوم 22 يناير، فيما تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في يوم 20 يناير، إلا أن ضغط المباريات الأفريقية حال دون إقامة المباراتين في تلك المواعيد المعلنة سابقاً.

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