موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 19/1/2020

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق مانشستر يونايتد في كلاسيكو إنجلترا مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ومانشستر يونايتد

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، نستعرض لكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليستر سيتي 4/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/1 ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/2 شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/1 إيفرتون، الدور الثالث كأس الاتحاد الإنجليزي.

توتنهام هوتسبير 1/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم الآن نتائج فريق مانشستر يونايتد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 0/2 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 0/0 مانشستر يونايتد، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر يونايتد 3/1 مانشستر سيتي، ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد 0/4 نوريتش سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 0/1 ولفرهامبتون، مباراة إعادة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ليفربول ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

ليفربول، المركز الأول، يمتلك في رصيده 61 نقطة من 21 مباراة.

مانشستر يونايتد، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 34 نقطة من 22 مباراة.

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