موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري الأحد 19/1/2020

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والمقاولون العرب قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ستكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والمقاولون العرب

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، دوري أبطال إفريقيا.

مصر المقاصة 2/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/3 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

بلاتينيوم ستارز 1/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 0/5 طنطا، الدوري المصري الممتاز.

وإليكم الآن نتائج فريق المقاولون العرب في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

حرس الحدود 1/0 المقاولون العرب.

المقاولون العرب 0/2 الإسماعيلي.

الاتحاد السكندري 1/0 المقاولون العرب.

المقاولون العرب 1/1 مصر المقاصة.

اف سي مصر 3/1 المقاولون العرب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الأهلي والمقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الموسم الحالي الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 33 نقطة من 11 مباراة.

المقاولون العرب، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 29 نقطة من 13 مباراة.

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