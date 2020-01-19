“الزمالك” يقيد “كاسونجو” بدلا من “أزارو”

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قال مصدر مطلع، إن نادي الزمالك تراجع عن تقييد اللاعب وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، ليحل بديلا عنه اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو، في قائمة الفريق الشتوية.

وذكر المصدر، أنه من المقرر أن ينضم كاسونجو إلى التدريبات الجماعية للنادي قريبا، عقب فسخه العقد مع نادي الوداد المغربي، ليقيد مع نادي الزمالك.

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جدير بالذكر أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أعلن عن موافقته على ضم اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو وقيده مع الفريقصا للاعب تمهيدا لعودته إلى المباريات.