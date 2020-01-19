مصادر تؤكد صحة موقف الأهلي بعد التعاقد مع بادجي قبل إجراء الكشف الطبي

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كشفت مصادر صحفية مصرية عن مدى صحف موقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص التعاقد مع السنغالي أليو بادجي بصفة رسمية وتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام قبل إجراء الكشف الطبي اللازم له.

وأكدت المصادر أن موقف النادي الأهلي في هذه الصفقة يُعتبر سليماً بنسبة 100%، نظراً لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يُلزم الأندية بضرورة إجراء الفحوصات الطبية على أي لاعب جديد قبل التعاقد معه رسمياً.

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وأشارت أيضاً إلى الاتحاد الدولي يعتبر أن الفحص الطبي لأي لاعب جديد أمراً ضرورياً من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الصحية، وخاصة وأن قوانين ولوائح الفيفا تمنع أي نادي من فسخ التعاقد مع لاعب جديد تم التعاقد معه دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وشددت المصادر على أن الفيفا منح الأندية الحرية الكاملة في عدم إجراء الفحص الطبي لأي جديد والتوقيع معه بصفة رسمية، ولكن في نفس الوقت من المستحيل أن يتم فسخ عقد ذلك اللاعب في حالة أثبت الفحص الطبي بعد ذلك معاناة اللاعب من أي مشكلة صحية على الإطلاق.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي في يوم الخميس الماضي قادماً من صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي، بعدما حسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي كل التفاصيل اللازمة بخصوص الصفقة.

ووصل اللاعب السنغالي في نفس اليوم مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يقوم بالتوقيع على عقد انتقاله إلى المارد الأحمر لمدة أربع سنوات ونصف بداية من شهر يناير الجاري من العام الحالي 2020.

على صعيد متصل، أوضح أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن عملية التعاقد مع أليو بادجي كانت في غاية السهولة بعكس ما يُثار عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف أيضاً أن إدارة نادي رابيد فيينا كانت حريصة بشكل واضح على التعاون مع النادي الأهلي منذ اليوم الأول في المفاوضات بين الناديين، مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي النمساوي قدم للنادي الأهلي تقريراً شاملاً حول مسيرة اللاعب السنغالي مع رابيد فيينا سواء فيما يتعلق بحالته البدنية أو خاصة فيما يتعلق بحالته الطبية.

وتُعد هذه الصفقة هي الثانية للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري، حيث سبق وأن تعاقد مع النجم محمود عبد المنعم كهربا في صفقة انتقال حر بعدما فسخ الأخير تعاقده بالتراضي مع ناديه السابق ديسبورتيفو البرتغالي.

وجاءت هذه الصفقات الهجومية بناءً على رغبة كبيرة من طرف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي، بسبب رغبته في تعزيز خط هجوم فريق الشياطين الحمر بعد انخفاض مستوى جميع اللاعبين الذين تواجدوا في مركز المهاجم الصريح.

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