سيد عبد الحفيظ: لا خيارات سوى الفوز بمباراة النجم الساحلي

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد بديل أمامه سوى الفوز بمباراة النجم الساحلي، وقال إن الجهاز الفني للنادي يثق في قدرات اللاعبين، والتي تحسم مواقف صعبة كثيرة، خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي تشهد خوض العديد من المباريات المتلاحمة.

ويوم الأحد المقبل، يستضيف نادي الأهلي فريق النجم الساحلي، وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ، إن منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة أمر هام جدا، لأنه يساعدهم على الراحة ويكون شئ أيجابي لهم.

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النادي الأهلي حقق فوزا على المقاولون العرب في الجولة رقم 14، بمسابقة الدوري، وتمكن من تحقيق الفوز رقم 12 على التوالي، واستغل النادي الأهلي قرار تأجيل المباراة التي كان من المقرر لها 22 يناير، ليمنح اللاعبين الراحة، وأعلن استئناف تدريباته الأربعاء المقبل.

فريق النادي الأهلي يمتلك 7 نقاط في المجموعة الثانية، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية، وبعد ذلك التعادل أمام بلاتينيوم في الدور الثاني من مباريات المجموعة، ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد يصل لـ 9 نقاط، أما الهلال السوداني فيحل ثالثا برصيد 6 نقاط.