“ضربة حاسمة”.. صحف بريطانية تتناول هدف محمد صلاح

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رصدت الصحف البريطانية، هدف الفرعون المصري محمد صلاح، الذي سجله في شباك “مانشستر يونايتد”، أمس، خلال جولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، الذي قاد فيه فريقه الإنجليزي “ليفربول” ليحرز الفوز متصدرا بـ64 نقطة بفارث 16 عن “مانشيستر سيتي”.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن “صلاح” استهدف تسديد ضربة حاسمة على ملعب “آنفيلد”، لصالح فريقه، بينما حاول “مانشيستر يونايتد” التعادل “دون جدوى”، ليتفوق ليفربول ويتصدر بفارق 16 نقطة.

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وأضافت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن هدف صلاح سجل في وقت قاتل بالنسبة للفريق الآخر، ما عرض مانشيسر يونايتد إلى الامتثال إلى التعادل الإيجابي 1-1 .

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار”، أن هدف صلاح حطم أحلام “مانشستر يونايتد” موضحة أنه نجح في حل العقدة بعد 5 مباريات أمام “مانشستر يونايتد” دون تسجيل أي هدف له منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن صلاح كسر صيامه عن تسجيل الأهداف في مرمى “مانشيستر يونايتد”، مشيرة إلى أن صلاح وفيرجيل فان دايك حطما الفريق المقابل الذي لم يسجل أي هزيمة حتى الآن في البطولة المحلية، ليتفوق “الريدز” عليهم بفارق 16 نقطة بعد “مانشستر سيتي”.