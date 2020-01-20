تحذيرات لصالح جمعة من مغادرة “الأهلي”: “مش هتعرف تتأقلم مع الزمالك”

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قال مصدر مقرب من صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، إن شقيقه عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الكرة في نادي الزمالك، حذره من الانتقال إلى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه حذره بأنه لن يتأقلم مع نادي الزمالك حال غادر “الأهلي”.

جدير بالذكر أنإدارة نادي الزمالك قدمت عرضًا لصالح جمعة من أجل انتقاله إلى صفوف الفريق الأبيض واعدينه بتوفير عرضا للاحتراف في الخارج، جاء ذلك بعدما قال إن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يعامله بشكل سيء وغير مبرر، موضحا في تصريحات صحفية، أن فايلر يستبعده بشكل مستمر من القائمة وتقسيم التدريبات دون ذكر أسباب.

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