“رحيل للزمالك وإعارة للخارج”.. أزمة صالح جمعة لا تزال مستمرة

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لاتزال أزمة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، مع رينيه فايلر مدير إدارة الجهاز الفني للفريق، مستمرة، جاء ذلك بعدما اتهم جمعة، فايلر بالتعمد في معاملته بشكل سيء واستبعاده من القائمة في ظل غياب اللاعب المستمر عن تدريبات الفريق.

جاء ذلك وسط محاولات النادي الأهلي في بقاء اللاعب من أجل تضييع الفرصة على نادي الزمالك في ضم اللاعب ويعمل على خروج اللاعب للإعارة إلى الخارج، رغم تصريحات مدير إدارة الفريق الفني للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر، أمس، والتي وجه فيها رسالة مباشرة للاعب أعرف فيها عن تمنياته التوفيق لصالح مع أي نادي آخر خارج النادي الأهلي.

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