موعد مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء 21/1/2020

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موعد مباراة تشيلسي وأرسنال،حيث يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال في ديربي لندن مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة ديربي لندن، إضافة إلى عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وأرسنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأرسنال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وأرسنال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من تشيلسي وأرسنال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال، حيث يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه وجاره اللندني فريق أرسنال في ديربي لندن مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة تشيلسي وأرسنال تحديداً في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر والربع صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال، ستكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وأرسنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وأرسنال

موعد مباراة تشيلسي وأرسنال، نستعرض لكم الآن نتائج فريق تشيلسي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 2/1 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 1/1 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي 0/2 نوتنغهام فورست، كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشيلسي 0/3 بيرنلي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

نيوكاسل يونايتد 0/1 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق أرسنال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أرسنال 2/1 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال 0/2 مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال 0/1 ليدز يونايتد، كأس الاتحاد الإنجليزي.

كريستال بالاس 1/1 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال 1/1 شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

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