تعرف على القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم قطر 2020

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تستضيف مدينة القاهرة قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم قطر 2022، وتبدأ المباريات في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وتنقل عبر قناتي “بي إن سبورتس” الإخبارية المفتوحة، و”بي إن سبورتس” HD 1، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

القرعة يتم سحبها لـ40 منخبا، ويتم تقسيمهم لأربعة مجموعات، كل مستوى يضم 10 فرق، وذلك لتشكيل 10 مجموعات، ومن المقرر أن يتأهل أول كل مجموعة، للدور الأخير، ويعد هذا النظام هو نفس النظلم الذي أقيم في تصفيات عام 2014.

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وتأتي تلك التصفيات، كتصفيات أخيرة يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال، وتشارك 9 منتخبات أفريقية في مونديال 2026، والمقرر أقامته في الولايات المتحدة، وأيضا كندا والمكسيك.