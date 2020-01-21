“الأهلي” يستأنف تدريباته في غياب رمضان صبحي

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أعلن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، صعوبة إلحاق رمضان صبحي، لمواجهة النجم الساحلي التونسي، من أجل ضمان تعافيه بشكل كامل من آثار تمزق العضلة الخلفية من أجل تجهيزه لمواجهة الهلال السوداني في الأول من الشهر المقبل في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يستأنف النادي الأهلي تدريبات الفريق، غدا، استعدادا للمباراة المقبلة مع النجم الساحلي التونسي، جاء ذلك بعد أن منح رينيه فايلر المدير الفني للنادي، اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد فوزهم على نادي المقاولون العرب بهدفين، خلال مسابقة الدوري في الجولة الـ14.

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جدير بالذكر أن “الأهلي” يشغل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد النجم الساحلي الذي تصدر بفارق 10 نقاط، بينما يشغل”الهلال السوداني” المرتبة الثالثة بفارق 6 نقاط.

من المقرر أن يلتقي النادي الأهلي بمباراة مع نادي الهلال السوداني وبيراميدز وطلائع الجيش والمصري البورسعيدي والزمالك مرتين في السوبر المحلي والدوري الممتاز، خلال شهر فبراير المقبل.