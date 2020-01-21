كيف يتعامل “الأهلي” لإدراج السنغالي أليو بادجي؟

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يسعى النادي الأهلي، لإتاحة موقعا لإدراج اللاعب السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد فيينا النمساوي، ضمن قائمة صفوف لاعبيه، لكنه يقع في حيرة تبقي مقعدين فقط لديه في القائمة الإفريقية، بعدما أدرج النادي 26 لاعبا في القائمة الأولى مع بداية الموسم، إلى جانب ضم سعد سمير مع انطلاق مرحلة المجموعة، وإضافة محمودعبدالمنعم كهربا المنضم للفريق خلال الشتاء قادما من أفيس البرتغالي.

ومن المقرر أن يسجل النادي أحد اللاعبين المقيدين محليا ولم يتم قيدهم في إفريقيا، وهم الثلاثي كريم نيدفيد المصاب خلال الآونة الأخيرة، وحسين السيد الذي لم ينضم لأي مباراة منذ بداية الموسم بقيادة السويسري رينيه فايلر، وعمار حمدي المقيد تحت السن، على أن يكون المقعد الآخر لأليو بادجي محليا وإفريقيا.

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وتقدم اللائحة إدراج لـ4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب شمال إفريقيا واعتماده محليا، كما يسعى النادي الأهلي للاستغناء عن أحد اللاعبين وليد أزارو، وجيرالدو.

وقال معز المستيري نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، إن “جيرالدو”، حصل على عرضا من أجل الانضمام إلى نادي الصفاقسي التونسي، نافيا أن يكون المقابل المالي الذي عرض عليه من النادي يقل عن ما يقدمه “الأهلي”، متابعا أن أيام قليلة في ذلك الملف بقرر أمر اللاعب الأنجولي.

وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول، أن جيرالدو رفض عرض الصفاقسي التونسي.