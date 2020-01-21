عمره 75 عاما.. “اتحاد الكره” يقيد أكبر لاعب محترف في العالم

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قيد اللاعب عز الدين بهادر أكبر لاعب محترف في العالم (الذي يبلغ عمره 75 عاما)، خلال فترة القيد الشتوية الحالية، جاء ذلك بعد توقيعه مع نادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث.

جاء ذلك خلال استقبال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، للاعب في مكتبه برفقة مسؤولي النادي لاستكمال الإجراءات.

جدير بالذكر أن “بهادر” يستعد لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، مع بداية اشتراكه مع نادي 6 أكتوبر في المباريات التي دعا لها مندوبو الموسوعة.

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