“لا شيء يعوقك عن ما تحب”.. عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة في العالم

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“لا شيء يعوقك عن فعل ما تحب”، كلمات المهندس المصري عز الدين بهادر أكبر لاعب كرة قدم في العالم، الذي قيد مع اتحاد الكره المصري، بعدما أعلن انضمامه للعب في نادي 6 أكتوبر ضمن أندية القسم الثالث، والتي افتتح بها تصريحاته الصحفية التي روى خلالها قصته مع لعب كرة القدم التي حولته لأكبر لاعب في العالم ويستعد للانضمام إلى جينيس قريبا.

قال بهادر، إنه لم يلعب كرة القدم بشكل احترافي يوما ما، لكنه خلال أداءه الخدمة في الجيش كان في سلاح إزالة القنابل، مضيفا أنه أخطر الأسلحة وقت الحرب وفي وقت السلام يعتبر “هيلتون الجيش”.

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يروي اللاعب المصري حكايته: “أول حاجة كنت بعملها لما أوصل مكان هو إني أبني ملعب كرة حتى إني في الجيش كنت بخلص مهمتي في إزالة القنابل وأحط اتنين اعمل بيهم مرمى وألعب مع زمايلي.. مفيش حاجة توقف الإنسان عن فعل ما يحب أبدا”.

ويضيف: “أنا مهندس طول عمري وكنت من أفضل المهندسين في مصر وبحب الكرة طول عمري بس مجاتش مناسبة إني أكون لاعب أبدا.. وخلال متابعتي للاعبين حول العالم لاقيت قصتي تشبه قصص لاعبين تانيين حول العالم ولما بحثت شوية لاقيت أكبر لاعب في العالم أصغر مني وهو جنسيته إسرائيلية.. ففكرت أعكل لنفسي حاجة وأضيف لتاريخ بلدي وأكون أكبر لاعب في العالم.. من حوالي سنيتن ونص بدأت ومقولتش لأي حد عن خططتي خالص.. وبدأت وقفت التدخين نهائيا لأني كنت بدخن سجاير وأشرب شيشة لكن كان همي الأكبر هو إني أحقق رقم قياسي جديد.. وراسلت موسوعة جينيس واتفاجئت بردهم لما وافقوا على اختباري ومن هنا بدأت أقول لأسرتي من أسبوعين بس”.

ويوضح: “مطلوب مني إني أكن مقيد في نادي وألعب مبارتين رسميتين وحاليا أبحث عن فريق في وسط جدول أحد درجات الدوري المصري، بحيث لا يكونوا منافسين على الهبوط أو الصعود. وقتها سيكون إقناعهم بالأمر أسهل، إضافة إلى أن تحقيق الرقم القياسي سوف يرتبط اسمهم أيضا في موسوعة جينيس”.

ويتابع: “المميز إني هلعب كمهاجم مش حارس مرمى.. وأنا حاليا مستعد لأخوض مباراة 90 دقيقة كاملة وكسر الرقم القياسي”.