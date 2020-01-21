رسمياً .. نتيجة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

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شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مراسم قرعة الدور الثاني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم قطر 2022.

ويتمثل نظام الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 من 10 مجموعات، حيث يتواجد في كل مجموعة 4 منتخبات على أن يتأهل في نهاية المطاف صاحب المركز الأول فقط إلى الدور الثالث والأخير من عمر التصفيات.

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وإليكم الآن التصنيف الخاص بقرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022:

المستوى الأول: منتخب مصر / منتخب الجزائر / منتخب تونس / منتخب المغرب / منتخب غانا / منتخب نيجيريا / منتخب السنغال / منتخب الكاميرون / منتخب مالي / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: منتخب كوت ديفوار / منتخب بوركينا فاسو / منتخب غينيا / منتخب جنوب أفريقيا / منتخب الرأس الأخضر / منتخب أوغندا / منتخب بنين / منتخب الجابون / منتخب الكونغو / منتخب زامبيا.

المستوى الثالث: منتخب موريتانيا / منتخب مدغشقر / منتخب موزمبيق / منتخب ليبيا / منتخب إفريقيا الوسطى / منتخب كينيا / منتخب النيجر / منتخب زيمبابوي / منتخب غينيا بيساو / منتخب ناميبيا.

المستوى الرابع: منتخب أنجولا / منتخب مالاوي / منتخب السودان / منتخب توجو / منتخب تنزانيا / منتخب رواندا / منتخب إثيوبيا / منتخب غينيا الاستوائية / منتخب جيبوتي / منتخب ليبيريا.

والآن سوف نستعرض لكم نتيجة قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: منتخب جيبوتي / منتخب النيجر / منتخب بوركينا فاسو / منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية: منتخب غينيا الاستوائية / منتخب موريتانيا / منتخب زامبيا / منتخب تونس.

المجموعة الثالثة: منتخب ليبيريا / منتخب إفريقيا الوسطى / منتخب الرأس الأخضر / منتخب نيجيريا.

المجموعة الرابعة: منتخب مالاوي / منتخب موزمبيق / منتخب كوت ديفوار / منتخب الكاميرون.

المجموعة الخامسة: منتخب رواندا / منتخب كينيا / منتخب أوغندا / منتخب مالي.

المجموعة السادسة: منتخب أنجولا / منتخب ليبيا / منتخب الجابون / منتخب مصر.

المجموعة السابعة: منتخب إثيوبيا / منتخب زيمبابوي / منتخب جنوب أفريقيا / منتخب غانا.

المجموعة الثامنة: منتخب توجو / منتخب ناميبيا / منتخب الكونغو / منتخب السنغال.

المجموعة التاسعة: منتخب السودان / منتخب غينيا بيساو / منتخب غينيا / منتخب المغرب.

المجموعة العاشرة: منتخب تنزانيا / منتخب مدغشقر / منتخب بنين / منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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