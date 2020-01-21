مواعيد مباريات الدور الثاني والثالث من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

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أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الثلاثاء بإحدى الفنادق في العاصمة المصرية القاهرة مراسم قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مسابقة كأس العالم قطر 2022.

وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني المصري في مجموعة صعبة نوعاً ما، وهي المجموعة السادسة التي ضمت كلاً من منتخب ليبيا الشقيق إضافة إلى إلى منتخب أنجولا وأيضاً منتخب الجابون.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الدور الثاني والثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022:

الجولة الأولى من الدور الثاني، من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.

الجولة الثانية من الدور الثاني، من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.

الجولة الثالثة والرابعة من الدور الثاني، من 22 إلى 30 مارس 2021.

الجولة الخامسة من الدور الثاني، 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2021.

الجولة السادسة من الدور الثاني، من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

ذهاب وإياب الدور الثالث، من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

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