موعد مباراة يوفنتوس وروما في ربع نهائي كأس إيطاليا اليوم الأربعاء 22/1/2020

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موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي روما، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وروما، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس وروما قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

موعد مباراة يوفنتوس وروما، يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة ضيفه فريق روما في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس إيطاليا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وروما، لن تكون مباراة يوفنتوس وروما منقولة عبر أي قناة عربية على الإطلاق لعدم قيام أي قناة عربية بشراء حقوق مسابقة كأس إيطاليا في الموسم الحالي مثلما كان الحال تماماً في المواسم الماضية.

وبالتالي إذا أردت متابعة مباراة يوفنتوس وروما يجب عليك أن تشاهدها مجاناً إما عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر موقع يوتيوب، أو عليك مشاهدتها عبر إحدى القنوات الأوروبية على القمر هوت بيرد، حيث تتوفر على قمر هوت بيرد العديد من القنوات المجانية التي تتكفل بنقل جميع مباريات كرة القدم وليس فقط مسابقة كأس إيطاليا.

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