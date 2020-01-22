رسميا.. “أزارو” أول الراحلين عن “الأهلي” إلى “الاتفاق السعودي”

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رحل اللاعب وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، إلى نادي الاتفاق السعودي ليكون أول الراحلين في فترة الانتقالات الشوية عن النادي، جاء ذلك بعدما قالت شركة التسويق MGB الوكيل الرسمي للاعب في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت الشركة كتبت: “نجمنا وهداف الأهلي وليد أزارو ينتقل لصفوف الاتفاق السعودي إعارة حتى نهاية الموسم.. بالتوفيق يا تورنادو”.

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جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان يسعى لحسم ملف رحيل أزارو بعدما تحتم عليه ترك أحد لاعبيه الأجانب لصالح قيد السنغالي أليو بادجي، المنضم إلى النادي حديثا.