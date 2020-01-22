موعد مباراة برشلونة وإيبيثا في كأس ملك اسبانيا اليوم الاربعاء 22/1/2020

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موعد مباراة برشلونة وإيبيثا، يستعد فريق برشلونة وصيف النسخة الماضية لملاقاة مضيفه المتواضع فريق إيبيثا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإيبيثا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبيثا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإيبيثا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وإيبيثا قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وإيبيثا

موعد مباراة برشلونة وإيبيثا، يستعد فريق برشلونة وصيف النسخة الماضية لملاقاة مضيفه فريق إيبيثا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وإيبيثا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإيبيثا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإيبيثا، لن تكون مباراة برشلونة وإيبيثا منقولة على أي قناة عربية على الإطلاق، بسبب عدم نجاح أي قناة عربية في شراء حقوق نقل مسابقة كأس ملك إسبانيا حتى الآن.

وكانت العديد من الأنباء غير الرسمية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى اقتراب قناة السعودية الرياضية من شراء حقوق نقل مسابقة كأس ملك إسبانيا، على أن يتم إذاعة المباريات بصفة رسمية بداية من دور ال32.

ولم تقم القناة السعودية الرياضية بالإعلان بشكل رسمي عن توقيع العقد حتى هذه اللحظة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب بعض الخلافات البسيطة على بنود التعاقد بين الطرفين على أمل حلها.

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