موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس في كأس ملك اسبانيا اليوم الاربعاء 22/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه المتواضع فريق أونيونيستاس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس ملك إسبانيا، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي والنجم السابق زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأونيونيستاس.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وأونيونيستاس قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما الليلة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس

موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه المتواضع فريق أونيونيستاس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020 على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات دور ال32 في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس، لن تكون مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس منقولة عبر أي قناة عربية على الإطلاق مثلما هو الحال بالنسبة إلى جميع مباريات مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث لم تقم أي قناة عربية بشراء حقوق نقل المسابقة حتى الآن.

ومن الممكن لعشاق النادي الملكي في كل مكان أن يتابعوا مباراة ريال مدريد وأونيونيستاس عبر العديد من القنوات الأوروبية المجانية على القمر هوت بيرد، مع احتمالية أن تقوم قناة السعودية الرياضية ببث المباراة إن تم التوقيع رسمياً على العقد مع الاتحاد الإسباني.

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