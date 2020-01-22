البدري يكشف تفاصيل خطة المنتخب في الفترة المقبلة

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أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أنه من المقرر ضم وجوهًا جديدة إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هدفه الحالي هو اتباع في سياسة التجديد والإحلال.

وأوضح البدري، خلال تصريحاته الصحفية، التي أدلى بها لإذاعة “أون سبورت”: “أنه من المقرر ضم أعضاء جدد للمنتخب في المعسكر المقبل وبالطبع يأتي من أبرزهم مصطفى محمد”.

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وأضاف أن هناك عدد من اللاعبين الجدد مرشحين بينهما أحمد أبو الفتوح وثلاثي الجونة أحمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وأكد أن مروان محسن ضمن الأسماء المطروحة للانضمام في المنتخب كونه يسير بخطى مميزة في الأونة الأخيرة، إلى جانب أن انضمامه سيكون حلا بعد معاناة المنتخب من مركز رأس الحربة”.

قال البدري، بشأن قائمة المنتخب المصري في المعسكر المقبل إن محمد أبو جبل في حراسة المرمى جيد وإذا استمر على هذا المستوى سينضم إلينا، إلى جانب أننا نتابع المهدي سليمان والهاني سليمان وعامر عامر.

وأعلن أنه يتواصل مع محمد صلاح نجم ليفربول، وكان آخر اتصال عقب هدف “مانشستر يونايتد”في مباراة الدوري الإنجليزي الأخيرة والتي انتهت لصالح “الريدز” بنتيجة (2-0).

وأضاف أنه كان ينوي السفر من أجل متابعة المحترفين خلال الفترة المقبلة، ولكن تم تأجيلها بعد مباراة السوبر المصري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وحول انضمام رمضان صبحي قال إنه يتمنى وجوده خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد للمشاركة في مباراة توجو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامته في الكاميرون 2021.