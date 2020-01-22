موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي للمحترفين الخميس 23/1/2020

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موعد مباراة الأهلي والرائد، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الرائد في مساء يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 على ملعب الملك عبد الله في مدينة بريدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم السوري عمر السومة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والرائد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والرائد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والرائد قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والرائد

موعد مباراة الأهلي والرائد، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق الرائد في مساء يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 على ملعب الملك عبد الله في مدينة بريدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والرائد تحديداً في تمام الساعة 19:10 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والرائد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والرائد، ستكون مباراة الأهلي والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والرائد

موعد مباراة الأهلي والرائد، نستعرض لكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الشباب 0/1 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء 1/0 الأهلي، الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 1/3 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي 1/3 أبها، الدوري السعودي للمحترفين.

الوحدة 2/1 الأهلي، الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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