الأهلي يؤكد وصول بطاقة بادجي الدولية وبدء إجراءات قيده محلياً وأفريقياً

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أكد النادي الأهلي وصول البطاقة الدولية الخاصة بالمهاجم السنغالي أليو بادجي اليوم الأربعاء، بعدما أرسلها الاتحاد النمساوي لكرة القدم عقب الحصول عليها من طرف نادي رابيد فيينا النمساوي المالك السابق للاعب.

وأضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد بدأ بالفعل في إجراءات قيد أليو بادجي منذ أن تم التعاقد معه بصفة رسمية.

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وأشار أيضاً إلى أن قيد المهاجم السنغالي سوف يتم سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، من أجل ضمان المشاركة في المباريات مع المارد الأحمر في المرحلة القادمة سواء في المسابقات المحلية إضافة إلى مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المرجح أن يكون الضحية هو النجم المغربي وليد أزارو بعد خلافه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي، مع العلم بأن إدارة الأهلي سوف تُعيره بنسبة كبيرة إلى نادي الاتفاق السعودي قبل نهاية فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

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