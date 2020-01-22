موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين الجمعة 24/1/2020

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موعد مباراة النصر والاتفاق، يستعد فريق النصر حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتفاق في مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى عشاق نادي النصر وأيضاً عشاق النجم المغربي نور الدين أمرابط، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والاتفاق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والاتفاق، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والاتفاق قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والاتفاق

موعد مباراة النصر والاتفاق، يستعد فريق النصر حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الاتفاق في مساء يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة النصر والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والاتفاق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والاتفاق، ستكون مباراة النصر والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والاتفاق

موعد مباراة النصر والاتفاق، نستعرض لكم الآن نتائج فريق النصر في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ضمك 4/2 النصر، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الفيحاء 4/1 النصر، الدوري السعودي للمحترفين.

النصر 1/1 التعاون، وفاز النصر بركلات الترجيح، كأس السوبر السعودي.

النصر 1/1 الاتحاد، الدوري السعودي للمحترفين.

العدالة 1/0 النصر، ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الاتفاق في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الرائد 2/3 الاتفاق، الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق 0/1 التعاون، الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق 1/7 أحد، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ضمك 2/2 فريق الاتفاق، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 1/2 الاتفاق، ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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