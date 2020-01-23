تركي آل الشيح يعلق للمرة الأولى بعد عودته رئيسا شرفيا للنادي الأهلي

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قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، خطايا يرد فيه على بيان النادي الأهلي الذي جاء معلقا بطلبه بالرد على خطاب الاستقالة من منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

ونشر آل الشيخ الخطاب بصفحته الخاصة على فيسبوك، وجاء به: “أخي الغالي محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي المحترمة، تألمت لما مرت به علاقتي بالنادي الأهلي والجمهور الحبيب منذما يقرب من عام ونصف، وتسعدني علاقة الحب بعد بيانكم لأننا جميعا مجتمعين على عشق النادي الأهلي، الذي خدمته بما يتوافق مع ثوابتي، وكانت رئاسته الشرفية شرف كبير لي، ولكنها مسؤولية كبيرة، ويسعدني الانضمام لصفوف جماهير النادي الأهلي وخدمته والترابط بين مصر والسعودية”.

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وجاء خطاب آل الشيخ، ردا على بيان النادي الأهلي ومطالبته بتوضيح سبب استقالته الشرفية من النادي الأهلي.