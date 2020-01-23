الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض تصرف جهاد جريشة

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قال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن التصرف الذي فعله الحكم الدولي جهاد جريشة منتقدا اتحاد الكرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لم يتعرض لعقوبة رسمية منتقدا الأمر.

وانتقد جريشة على صفحته الرسمية اتحاد الكره، لوضعه في المركز الثالث بالقائمة الدولية للحكام المصريين، فقال أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يمكن لأي حكم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وعند القيام بهذا الفعل سيتعرض للمسائلة القانونية.

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وأكد أن موقف جريشة مرفوض تماما، وأنه لم يتعرض لأي عقولة حتى الآن، كما ان الإعلان عن العقوبات ضد الحكام خط أحمر بحسب قوله.